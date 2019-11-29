Кабул, , 15:55 — REGNUM 28 ноября действующий президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что он отдал распоряжение о проведении тщательного расследования предполагаемых случаев сексуального насилия над детьми в школах афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам). Глава государства отметил, что Министерство образования должно будет представить тщательный и объективный доклад по случаям насилия над детьми.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвященной задержанию афганских активистов общественной организации «Гражданское общество провинции Логар», сообщивших о случаях сексуального насилия над детьми в школах афганской провинции Логар со стороны сотрудников Национального директората безопасности.

Президент Гани подверг серьезной критике действия сотрудников Национального директората безопасности, заявив, что они противоречат законодательству страны.

Глава государства заявил, что задержание афганских активистов и все последующие действия сотрудников Национального директората безопасности будут тщательно расследованы, и те, кто нарушил закон, понесут ответственность.

Ранее Независимая комиссия Афганистана по правам человека заявила, что задержанные активисты общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» были отпущены Национальным директоратом безопасности, и теперь они находятся в безопасности.