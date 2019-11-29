Кисоро, , 13:19 — REGNUM Из Уганды было депортировано 32 гражданина Руанды и три гражданина ДР Конго, которые были арестованы ранее на этой неделе на западе страны в ходе операции против лиц, обвиняемых в незаконном въезде в страну. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, руандийцы были депортированы через пограничный пост Кьяника вскоре после того, как они предстали перед судом и признали себя виновными в незаконном въезде в Уганду.

Капитан Питер Мугиша, окружной комиссар в Кисоро, заявил, что операция была нацелена на борьбу с непрекращающимися убийствами, изнасилованиями, ограблениями и кражами в округе.

По словам журналистов, высылка граждан Руанды произошла после того, как 24 выходца из Уганды, работавших в Руанде, были высланы в выходные дни.

Высылки происходят на фоне напряженности в отношениях между двумя восточноафриканскими странами, которая усилилась после того, как власти Руанды закрыли главный общий пограничный пост в феврале.

Напомним, что страны еще не достигли каких-либо успехов в разрешении конфликта, несмотря на соглашение, подписанное их лидерами в ходе переговоров при посредничестве президентов Анголы и Демократической Республики Конго в августе.

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