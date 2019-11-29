Мехико, , 14:07 — REGNUM Президент Боливии в изгнании Эво Моралес осудил самопровозглашённое правительство Боливии за удержание 14 человек из аргентинской правозащитной делегации силами полиции. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Моралес потребовал предоставить делегации, удерживаемой в департаменте Санта-Крус, возможность приехать в Ла-Пас. Группа аргентинцев прибыла в Боливию для расследования нарушений прав человека полицией и военными в ходе массовых протестов.

Также Моралес обвинил правительство Жанин Аньес в двойных стандартах: «Очевидно, насколько авторитарен режим де-факто. И при этом путчисты заявляют о своих мирных намерениях».