Пекин, , 11:10 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибудет в Китай с визитом, который пройдет с 1 по 4 декабря. В ходе визита будет проведено обсуждение двухсторонних стратегических мер в сфере безопасности. Об этом 29 ноября на регулярном брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Патрушев примет участие в 15-м раунде переговоров по вопросам стратегической безопасности, а также в шестом заседании китайско-российского механизма по вопросам правоохранительной сферы и безопасности», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Кроме этого, как рассказал Гэн Шуан, Николай Патрушев прибудет в Китай по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также члена Политбюро ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.