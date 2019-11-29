Туринск, Свердловская область, , 10:57 — REGNUM В Свердловской области депутаты городской думы Туринска выбрали нового главу муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM, новым мэром назначен Александр Пузырёв.

За него проголосовали 14 из 18 народных избранников. Ранее Александр Пузырёв исполнял обязанности главы администрации Туринска.

Отметим, что официально новый мэр приступит к выполнению должностных обязанностей после приведения к присяге, которое состоится в декабре.

Напомним, что на должность мэра города претендовали ещё три кандидата: руководитель туринского МУПа Андрей Струин, депутат гордумы Туринска Татьяна Кормина и депутат Законодательного собрания свердловской области Александр Коркин.