Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Масштабную акцию протеста грузинская оппозиция и ее сторонники проведут у здания парламента Грузии 9 декабря. Об этом решении лидеров оппозиции на митинге 28 ноября вечером сообщили так называемые «гражданские активисты», которые продолжают с 19 часов собираться на проспекте Руставели.

В этот день законодатели должны обсудить вопрос назначения судей Верховного суда, и оппоненты обещают создать им максимальный дискомфорт. Интересно, что оппозиция выражает протест против кандидатур тех судей, которые успешно вели деятельность при правлении Михаила Саакашвили и считались беспрекословными исполнителями воли прежней власти. Сегодня перекочевавшие в оппозицию сторонники экс-президента Саакашвили выступают ярыми противниками назначения тех же судей.

«Мы пообещали народу, что не позволим чувствовать себя комфортно тем людям, которые устраивают цирк в парламенте и хотят нас убедить, что якобы заняты законотворческой деятельностью. Они заняты лишь обеспечением большинства голосов для Бидзины (Иванишвили)», — заявил на митинге 28 ноября вечером один из его ведущих, «гражданский активист» Шота Дигмелашвили.

Гражданские активисты — особый феномен в Грузии, лица, которые участвуют во всех акциях протеста, устраиваемых главной оппозицией — «Национальным движением» и его ответвлениями — по всем возможным поводам. Независимые грузинские эксперты видят в этих лицах кадры, взращенные в недрах «Национального движения», подобные активистам движения «Кмара», при содействии которого в 2003 году была совершена «революция роз» в Грузии.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция проводит с 14 ноября, после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года на пропорциональную избирательную систему. За это время дважды — 18 и 26 ноября — полиция разгоняла митинги, чтобы освободить входы в парламент и открыть движение по проспекту Руставели.