Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM Дорожную карту по реализации меморандума о сотрудничестве между партией «Нур Отан» («Свет Отечества») и национальной палатой парламента «Атамекен» на 2020 год подписали председатель парламента Нурлан Нигматулин и глава палаты Тимур Кулибаев. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Мажилиса (нижней палаты парламента) республики.

Во время переговоров стороны отметили, что депутатский корпус тесно взаимодействует с национальной палатой предпринимателей при рассмотрении законопроектов, изучая мнение бизнесменов и членов НПП «Атамекен».

В рамках дорожной карты члены партии «Нур Отан» и платы предпринимателей договорились о противодействии коррупции и о сотрудничестве в области фискальной и бюджетной политикой.

Напомним, в 2017 году между партией «Нур Отан» и НПП «Атамекен» была подписана дорожная карта по реализации меморандума о сотрудничестве по плану законопроектных работ.

Читайте также: Палата предпринимателей Казахстана и Минздрав РК подписали меморандум