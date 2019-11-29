Москва, , 10:09 — REGNUM Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич посоветовал послу США при организации Джеймсу Гилмору внимательнее изучить текст Минских соглашений.

«Если бы уважаемый господин посол повнимательнее вчитался в текст Минских соглашений, то смог бы, вероятно, лучше понять суть происходящего в Донбассе и каков путь к урегулированию», — приводит слова Лукашевича РИА Новости на тему заявлений Гилмора о том, что мир в Донбассе в первую очередь зависит от действий России, которая должна «вывести своих военных с украинской территории».

Также постпред РФ при ОБСЕ указал, что посол США лишь вскользь упоминает о Минских соглашениях и сводит все к тому, что мир в Донбассе наступит только когда Россия предпримет какие-то шаги по деэскалации, что является, по мнению Лукашевича, хорошо знакомым подходом Запада представить внутриукраинский кризис в качестве конфликта между Россией и Украиной.

«Такие пассажи являются отражением той виртуальной реальности, в которой давно живут некоторые страны Запада, включая США», — заявил Лукашевич.

Отметим, ранее посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор перед саммитом в «нормандском» формате заявил в интервью Deutsche Welle, что урегулирование конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от того, как будет действовать Россия.