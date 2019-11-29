Киев, 29 ноября 2019, 09:41 — REGNUM Через 3−5 лет все крупные города Украины будут соединены хорошими дорогами, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 28 ноября в эфире телеканала «1+1».
Он уверен, что это произойдёт после кадровых изменений в соответствующих дорожных ведомствах.
Смена кадрового состава позволит снизить стоимость строительства дорог, считает он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что рейтинг поддержки премьер-министра Гончарука снижается вслед за рейтингом президента Украины Владимира Зеленского — с 17% в сентябре до 11% в ноябре. При этом 36% опрошенных вообще не знают, кто такой Гончарук.
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