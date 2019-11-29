Киев, , 09:41 — REGNUM Через 3−5 лет все крупные города Украины будут соединены хорошими дорогами, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 28 ноября в эфире телеканала «1+1».

Он уверен, что это произойдёт после кадровых изменений в соответствующих дорожных ведомствах.

«Я призываю новых руководителей «Укравтодора» и «Укртрансбезпекы» максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убеждён, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы «смотрящих», или закрывали на это глаза», — заявил Гончарук.

Смена кадрового состава позволит снизить стоимость строительства дорог, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что рейтинг поддержки премьер-министра Гончарука снижается вслед за рейтингом президента Украины Владимира Зеленского — с 17% в сентябре до 11% в ноябре. При этом 36% опрошенных вообще не знают, кто такой Гончарук.

Читайте также: Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи