Киев, , 09:51 — REGNUM В течение осени 2019 года процент тех, кто негативно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вырос с 7% до 19%, сказано в отчёте Киевского международного института социологии, опубликованном 27 ноября на сайте организации.

Если в начале сентября Зеленского поддерживали 72% опрошенных, то к концу декабря их осталось всего 52%.

Падение рейтинга Зеленского происходит ускоренно:

«Часть тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября», — сказано в документе.

Вслед за Зеленским поддержку теряет премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Если в начале сентября к Гончаруку положительно относились 17% опрошенных, то в конце ноября — 11%, в то время как процент недовольных возрос до 25%.

Опрос проводился 22 по 25 ноября. Всего было опрошено 1,5 тыс. жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе. 59% опрошенных одобрили решение об отводе ВСУ от линии соприкосновения.

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