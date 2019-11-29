Лондон, , 05:05 — REGNUM Ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа были показаны на теледебатах британским телеканалом Channel 4 из-за неявки политиков в студию, 28 ноября сообщает Sky News.

На фигурах из льда, которые таяли во время эфира, была изображена планета Земля. Темой дебатов стали проблемы климата. На обсуждение пришли лидеры партии Либеральных демократов, партии «Зеленых», партии Уэльса, Лейбористской и Шотландской национальной партий. Консервативная партия, которую возглавляет британский премьер-министр, подала жалобу на действия сотрудников Channel 4, обвинив канал в нарушении кодекса о вещании.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Великобритании должны пройти досрочные парламентские выборы.

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