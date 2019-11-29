Лондон, , 04:38 — REGNUM Единственный способ в противостоянии России, которая является реальной угрозой для НАТО, состоит в развитии международного сотрудничества. Об этом 28 ноября в ходе своей речи на предвыборных дебатах заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Дебаты проходили в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. По мнению Уоллеса, Россия постоянно и методично испытывает решимость стран-членов НАТО. Он добавил, что для этого РФ ведет гибридную войну на Украине.

Министр подчеркнул, что бороться с Москвой можно только с помощью развития сотрудничества в рамках НАТО и так называемого альянса «Пять глаз» (Five Eyes), включающего в себя спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября представители разведок альянса Five Eyes договорились о сотрудничестве с целью предотвращения иностранного вмешательства в выборы.

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