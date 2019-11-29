Москва, , 03:41 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратился с открытым письмом в международные правозащитные организации с просьбой о помощи российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в американской тюрьме.

Письмо адресовано ведущим правозащитным организациям в мире, таким как Amnesty Internatinal, World Justice Project, Human Rights Watch и другим. В своем письме Антонов отмечает, что дело против Ярошенко было «ловушкой», устроенной спецагентами, склонявшими российского гражданина перевозить наркотики. Дипломат подчеркнул, что Ярошенко страдает от болезней, находясь в одиночном заключении в американской тюрьме. При этом США отказались выдать российского летчика в РФ для отбытия там оставшегося срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября недавно освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что ищет средства для помощи Константину Ярошенко. Она отметила, что медицинскую помощь российскому летчику в США согласились оказать только за деньги.

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