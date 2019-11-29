Хабаровск, , 03:41 — REGNUM Фракция ЛДПР в Хабаровской краевой думе нашла замену сенатору Дмитрию Приятнову, депутату от ЛДПР, выдвинутому в Совет Федерации и проработавшему там всего неделю, в связи со вскрывшейся судимостью. Представлять регион в Совфеде возможно станет другой депутат от либерал-демократов — Сергей Безденежных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Безденежных выдвинула фракция ЛДПР, имеющая почти абсолютное большинство в крайдуме. Заседание думы, на котором будет избран новый сенатор, назначено на 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, фракция ЛДПР в краевой думе Хабаровского края, получившая на выборах в сентябре 2019 года подавляющее большинство в региональном парламенте, выдвинула в Совет Федерации однопартийца Дмитрия Приятнова. Но практически сразу разгорелся грандиозный скандал — выяснилось, что у Приятнова имеется судимость за подделку документов, пусть и погашенная. Ровно через неделю после назначения он написал заявление о досрочном сложении полномочий.