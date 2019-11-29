Ла-Пас, , 02:32 — REGNUM Новые боливийские власти будут стремиться к поддержанию дружественных связей с Россией и Китаем, избегая идеологической направленности в выстраивании отношений. Об этом 28 ноября на пресс-конференции журналистам заявила министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик.

По ее словам, правительство в данном процессе будет уделять первостепенное значение интересам государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Карен Лонгарик заявила, что Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем спустя одиннадцать лет перерыва.

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