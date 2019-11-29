Ла-Пас, , 02:30 — REGNUM Дипломатические отношения с Израилем спустя одиннадцать лет перерыва намерены установить новые боливийские власти. Об этом 28 ноября в ходе пресс-конференции заявила министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик, сообщает издание Milenio.

Двусторонние связи между странами были разорваны в 2009 году по решению экс-президента Эво Моралеса из-за атак политики израильских властей в отношении сектора Газа. Моралес назвал Израиль террористическим государством.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября боливийский МИД назначил посла Боливии в США после 11-летней паузы.

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