Ла-Пас, , 01:05 — REGNUM Регламент для формирования нового состава высшего избирательного суда, выполняющего в Боливии роль центральной избирательной комиссии, утвердил боливийский парламент. Об этом 28 ноября сообщает агентство Prensa Latina.

В течение 20 дней должны пройти выборы членов суда, а затем в течение еще 48 часов должна быть объявлена дата новых всеобщих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Сенат Боливии одобрил законопроект о проведении в республике внеочередных президентских выборов.

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