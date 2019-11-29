Сантьяго, , 09:05 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера призвал полицейских противостоять «могущественному и беспощадному врагу», который, по мнению главы государства, и является причиной насилия по всей стране. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Мы противостоим могущественному и беспощадному врагу, который не уважает никого и ничего», — отметил Пиньера во время церемонии награждения полицейских.

Президент подчеркнул, что этот враг «орудует с профессиональным расчётом и безграничным злодейством».

К «врагам» политик отнёс «вандалов, грабителей, тех, кто создаёт баррикады и тем самым парализует движение».