Кишинёв, , 00:01 — REGNUM Высший совет прокуроров Молдавии выбрал и отправил на утверждение президенту Молдавии Игорю Додону кандидатуру Александра Стояногло на должность генпрокурора республики. Как передает ИА REGNUM, таковы результаты конкурса, который начало еще предыдущее правительство во главе с Майей Санду.

Окончательная кандидатуру была отобрана в результате собеседования четырех финалистов конкурса. Теперь кандидатуру Стояногло должен одобрить президент Игорь Додон.

Александр Стояногло ранее был прокурором, заместителем генпрокурора Молдавии и депутатов парламента республики. В последние годы он работал в международных организациях и, в частности, занимался организацией политического диалога между Молдавией и Гагаузией.

Напомним, вопрос о назначении генпрокурора стал причиной распада правящей коалиции Партии социалистов и блока ACUM и отставки правительства Майи Санду.