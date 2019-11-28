Ла-Пас, , 23:52 — REGNUM Допросить бывшего боливийского президента Эво Моралеса требуют новые власти этой страны, пишет 28 ноября Correo del Sur.

Уильям Алаве Боливии, прокурор департамента Ла-Пас, заявил, что в Мексику, где Моралес получил политическое убежище, Боливия направила запрос, чтобы Мехико разрешил провести допрос бывшего боливийского лидера.

Алаве «Через Интерпол было активировано синее уведомление, которое означает, что в отношении человека проводится расследование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес 27 ноября заявил, что Интерпол начал собирать о нём сведения как о преступнике.

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