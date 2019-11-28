Хмеймим, Сирия, , 22:23 — REGNUM Подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать зону, прилегающую к сирийско-турецкой границе, сообщил 28 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование проводилось по нескольким маршрутам на территории сирийских провинций Ракка и Алеппо.

В частности, отметил Боренков, в провинции Ракка патрулирование было проведено по маршруту Айн-Иса — Бир-Абар, а в провинции Алеппо российские военные патрули прошли по двум маршрутам — Аджами — Мембидж и Аджами — Каракозак.

Кроме того, воздушное патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы провели вертолёты российской военной авиации. Воздушные патрули прошли по двум маршрутам: Камышлы — Таннурия — Ккабур-Эль-Бид — Маашук — Дейрун-Ага — Камышлы, а также Квайрес — Джераблус — Али-Шар — Кюртак — Кабаджик — Холаки — Бир-Омар — Коран — Итвиран — Фуакани — Гариб — Ханик-Фаукани — Квайрес.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на севере Сирии является реализацией положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.

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