Кабул, , 22:20 — REGNUM О приезде американского президента Дональда Трампа в Кабул сообщает 28 ноября Reuters.

Уточняется, что глава Соединённых Штатов провёл встречу с афганским коллегой Ашрафом Гани. О визите Трампа в Афганистан заранее объявлено не было.

Трамп во время встречи выразил Гани благодарность за помощь в освобождении захваченных три года назад талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) профессоров из США и Австралии — Кевина Кинга и Тимоти Викса.

Также американский президент посетил американскую авиабазу Баграм (провинция Парван, Афганистан).