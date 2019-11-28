Кабул, 28 ноября 2019, 22:20 — REGNUM О приезде американского президента Дональда Трампа в Кабул сообщает 28 ноября Reuters.
Уточняется, что глава Соединённых Штатов провёл встречу с афганским коллегой Ашрафом Гани. О визите Трампа в Афганистан заранее объявлено не было.
Трамп во время встречи выразил Гани благодарность за помощь в освобождении захваченных три года назад талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) профессоров из США и Австралии — Кевина Кинга и Тимоти Викса.
Также американский президент посетил американскую авиабазу Баграм (провинция Парван, Афганистан).