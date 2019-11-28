Гаага, Нидерланды, , 21:24 — REGNUM Россия будет финансировать только ту работу Организации по запрещению химического оружия, которая разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия, сообщил 28 ноября журналистам российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что деятельность обвинительного механизма ОЗХО российская сторона финансировать не намерена.

Напомним, основной задачей ОЗХО, созданной после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, является контроль за соблюдением запрета на использование химоружия, а также за ликвидацией его запасов.

С некоторых пор деятельность ОЗХО вышла за рамки решения её основных задач. Москва не раз обращала внимание на то, что организация в ряде случаев занимается политической войной, в частности, бездоказательно обвиняя «неугодные» «режимы» в применении химоружия.

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