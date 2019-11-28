Кандагар, Афганистан, , 22:37 — REGNUM 27 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) и Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было задержано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинций Кандагар и Урузган.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также изъято несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.