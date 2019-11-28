Ашхабад, , 21:01 — REGNUM «Туркментелеком» и «Азертелеком» разработали проект прокладки оптико-волоконной линии связи между городами Туркменбаши и Сиазань по дну Каспийского моря. Об этом стало известно в ходе проходящей в Ашахабаде выставки-конференции «Туркментел — 2019», передает «Медиа-Туркмен».

Отмечается, что это позволит Туркмении стать еще одним информационным мостом между Европой и Азией.

По имеющимся данным, за последние три года Туркмения увеличила в 10 раз объем приобретаемых международных интернет-каналов. А численность пользователей интернета в стране в этот же период возросла более чем на полмиллиона человек.