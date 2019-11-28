Новороссийск, Краснодарский край, , 19:15 — REGNUM О награждении в городе Новороссийске (Краснодарский край) финалистов проекта Минобороны РФ по доподготовке молодых офицеров сообщили 28 ноября в пресс-службе военного ведомства.

Награждение военнослужащих проводили заместители российского министра обороны Андрей Картаполов и Юнус-Бек Евкуров.

Отметим, что указанный проект предусматривает выполнение его участниками заданий в сложной тактической обстановке. В финальном этапе эксперимента приняли участие 30 человек. Всего в проекте участвовали четыре с половиной тысячи военных.

Комментируя успехи эксперимента, Евкуров сказал:

«Это единственный эксперимент такого масштаба, который был проведён в современной российской армии. Мы считаем, что эксперимент успешный. И, конечно, он будет иметь продолжение».

Напомним, Минобороны РФ решило проводить эксперимент по допподготовке офицеров в 2018 году. В этом проекте используется передовой опыт ведения боевых действий.

Его цель — развить у офицеров нестандартное мышление для реализации необычных задач. В эксперименте приняли участие как молодые офицеры, так и уже имеющие опыт руководства подразделениями.