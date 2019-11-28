Рига, , 19:07 — REGNUM Cейм Латвии в первом чтении одобрил поправку Национального объединения обязать все самоуправления республики обеспечить в каждом детском саду наличие групп с латышским языком обучения, информирует 28 ноября портал mixnews.lv.

Теперь для реализации этой инициативы необходимо будет внести поправки в закон об образовании и в закон общем образовании. Причиной этого шага со стороны Национального объединения послужил дефицит мест в латышских группах в детских садах и то, что некоторым родителям приходилось отдавать своих детей в русские группы.

Возражения оппозиционной фракции Согласия, что эти предложения очевидно ущемляют права русских налогоплательщиков правящая коалиция проигнорировала. Также был проигнорирован факт, что в некоторых самоуправлениях Латгалии, в приграничных районах с Россией и Беларуссией для формирования подобных групп нет либо в достаточном количестве, либо вовсе нет детей, в семьях которых говорят на латышском.

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