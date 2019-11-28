Москва, , 18:28 — REGNUM Более 15 уголовных дел было возбуждено за последний год по поводу коррупции на предприятиях Роскосмоса, пишет 28 ноября «Комсомольская правда».

Как заявил глава службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников, в ходе проверки выяснилось, что не одно десятилетие на предприятиях действуют коррупционные схемы, касающиеся и руководящего состава.

Мельников «Это удалось вскрыть только при новом руководстве».

По словам Мельникова, уголовные дела возбуждены о мошенничестве, выводе денежных средств, злоупотреблениях.

Напомним, Дмитрий Рогозин был назначен главой Роскосмоса 24 мая 2018 г. При его назначении президент РФ Владимир Путин поручил новому главе госкорпорации «сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов».

Рогозин пообещал, что кадровые изменения будут «носить исключительно точечный характер».

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