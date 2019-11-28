Могадишо, , 17:56 — REGNUM Самолеты из Могадишо теперь будут доставлять пассажиров в Найроби напрямую, но прибывающим в Кению из других частей Сомали гражданам все еще придется проходить границу через Ваджир на северо-востоке Кении для получения разрешения. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Министр иностранных дел Кении Моника Джума сообщила об изменениях в письме сомалийскому правительству после переговоров между президентами Кении Ухуру Кеньяттой и Сомали Мохамедом Фармаджо.

Джума отметила, что Кения «полностью выполнила свою часть соглашений, достигнутых» двумя лидерами. Что касается визового режима, то Кения заявила, что будет предоставлять официальные визы по прибытии по дипломатическим и служебным паспортам «до тех пор, пока у них есть документальные доказательства».

Владельцы паспортов аналогичной категории, но не имеющие официального разрешения, должны будут подать заявление на получение визы до поездки в Кению, как это делают обычные граждане иностранных государств.

Для членов парламента, имена которых уже указаны в списках МИДа, будут также выданы визы по прибытии. Изменения последовали за возобновлением дипломатических отношений между двумя странами в середине ноября 2019 года.