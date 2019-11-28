Москва, 28 ноября 2019, 16:25 — REGNUM Интересы Турции и США всё чаще пересекаются на Ближнем Востоке, а значит, отношения Вашингтона и Анкары продолжат ухудшаться, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что власти Турции не хотят поддерживать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы» до тех пор, пока не получат политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Reuters, представитель Турции в НАТО получил указание не подписывать военный план, по которому НАТО обязуется защитить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию от возможного «нападения России».
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