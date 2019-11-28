Москва, , 15:45 — REGNUM Обстановка на северо-востоке Сирии меняется ежечасно, что требует постоянного контакта представителей России и Турции. Об этом заявила 28 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российские и турецкие дипломаты и военные постоянно контактируют по выполнению меморандума, принятого главами обеих стран в октябре в Сочи. За несколько часов могут происходить изменения, которые вызывают вопросы со стороны России или со стороны Турции.

«Мы поэтому находимся в контакте по линии наших военных и дипломатов практически в круглосуточном формате», — сказала Захарова.

Постоянные контакты, плотное общение с турецкими коллегами позволяет снимать возникшие вопросы, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о совместных действиях России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии был принят президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября в Сочи. Главное его положение — приостановка турецкой операции «Источник мира» при условии отхода курдских формирований от границы.