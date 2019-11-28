Москва, , 15:38 — REGNUM Тенденция постепенного ухудшения отношений между Турцией и остальными странами НАТО может закончиться выходом Анкары из состава Североатлантического альянса, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Поэтому, по всей вероятности, мы наблюдаем тенденцию постепенного ухудшения отношений Турции с НАТО, что при определённом стечении обстоятельств может закончиться выходом Турции из НАТО и очень серьёзной переориентацией турецкой внешней политики, при которой Турция превратится в сильный раздражающий фактор для НАТО, — сказал Шаповалов. — Это происходит уже сейчас, так как Турция, являясь союзником формально, оппонирует США по очень многим вопросам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Reuters, власти Турции не хотят поддерживать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран от «российской угрозы» до тех пор, пока не получат политическую поддержку для своих операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

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