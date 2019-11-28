Москва, , 15:36 — REGNUM В Госдуме считают, что Украина завысила размер убытков на возвращенных Россией кораблях.

«Киев заявляет об убытках в 2,3 млн долларов на возвращенных РФ кораблях. Не много ли за якобы снятые унитазы?» — задает вопрос глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Выставленный счет», по его мнению, это провокация.

«Это очередная инсинуация и провокация, как и сам прошлогодний заход в Керченский пролив. Украина продолжает зарабатывать грязные политические очки в глазах западных тьюторов», — написал Слуцкий в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно предварительным оценкам, сумма убытка на кораблях, возвращенных Киеву Москвой, составляет по меньшей мере 55,5 млн грн (около $2,3 млн). Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.