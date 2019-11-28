Париж, , 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его слова о «смерти мозга» Североатлантического альянса стали полезными для НАТО. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мой комментарий о «смерти мозга» НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса», — сказал Макрон.

Помимо этого, французский лидер заявил, что конструирование новой системы безопасности в Европе требует улучшения отношений с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слова Эммануэля Макрона вызвали бурный дискурс среди политических элит Европы. С критикой слов французского лидера выступили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.