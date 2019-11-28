Брюссель, , 14:17 — REGNUM 28 ноября бывший комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал отказ французского президента Эммануэля Макрона дать согласие на начало переговоров с Албанией и Северной Македонией стратегической ошибкой, которую следует исправить.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан подчеркнул, что позиция Франции по началу переговоров может привести к негативным последствиям.

«Желание проводить реформы и степень их реализации снижается во всех странах Западных Балкан. Доверие к ЕС поставлено под угрозу».

По словам Хана, исправить ситуацию сможет единодушно выраженное мнение всех стран-участниц ЕС о готовности принять Албанию и Северную Македонию в Союз.

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