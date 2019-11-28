Москва, , 14:05 — REGNUM Симптомом того, что Евросоюз оказался неудачным экспериментом, свидетельствует нежелание ряда наиболее благополучных стран Европы вступать в эту организацию. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Норвегия входит в Евросоюз? Норвегия два раза голосовала на референдуме против Евросоюза. У нас что, плохие торговые отношения с Евросоюзом? Швейцария не входит в Евросоюз. И что, есть какие-то проблемы? Так почему будут какие-то проблемы, если распадётся Евросоюз? Если самые богатые страны Европы не хотят в него вступать?», — заявил Платошкин.

Ранее на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, чтобы не потерять «предсказуемого и понятного партнёра».