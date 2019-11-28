Тбилиси, 28 ноября 2019, 12:56 — REGNUM Европейский путь развития — это выбор граждан Грузии, и страна никуда с этого пути не свернет, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 28 ноября.
Так он прокомментировал переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Грузии. Торжественная церемония в связи с этим событием проходила 28 ноября в Страсбурге, и ключи от организации символично получил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, европейский путь развития — непростой путь, и на нем стране придется провести множество реформ в различных направлениях, но несмотря на это, правительство Грузии с выбранного пути не свернет.