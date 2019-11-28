Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Европейский путь развития — это выбор граждан Грузии, и страна никуда с этого пути не свернет, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 28 ноября.

Так он прокомментировал переход председательства в Комитете министров Совета Европы к Грузии. Торжественная церемония в связи с этим событием проходила 28 ноября в Страсбурге, и ключи от организации символично получил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Грузия впервые руководит международной организацией. Символично, что Грузия стала членом Совета Европы 20 лет назад. Сегодня у нас есть возможность участия в создании повестки дня организации, и мы поставим перед европейскими коллегами все те вопросы, которые, на наш взгляд, актуальны сегодня для нашей страны, и еще раз подчеркнем, какую роль играют процессы демократизации в нашей стране», — заявил Гахария.

По его словам, европейский путь развития — непростой путь, и на нем стране придется провести множество реформ в различных направлениях, но несмотря на это, правительство Грузии с выбранного пути не свернет.