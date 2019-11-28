Берлин, , 12:49 — REGNUM Европейским странам нужны партнёрские отношения с Россией и Китаем несмотря на то, что эти страны «конкурируют» с европейской моделью. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, выступая 28 ноября на конференции в фонде имени Эберта.

Берлин рассчитывает в следующие месяцы продвинуться в реализации реальной европейской политики по отношению к Китаю и РФ — странам, которые нужны в качестве партнёров, но которые «одновременно являются и конкурентами нашей европейской модели», отметил он.

Маас добавил, что Россия в военном отношении слишком часто «использует вакуум», возникший после изменения американской политики в Сирии и Афганистане. Он также призвал не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за событий в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что странам Европы приходилось постоянно напоминать: Россию нужно воспринимать как стратегическую проблему.

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