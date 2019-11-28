Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Несколько пожилых екатеринбуржцев попытались выступить в защиту муниципальной газеты «Вестник пенсионера». Об этом сообщает «Федерал пресс».

Граждане пришли на заседание бюджетной комиссии гордумы и потребовали сохранить печатное СМИ. Их не пустили на встречу с депутатами, возможно, из-за угрозы работе комиссии.

Пожилые горожане всё-таки планируют переговорить с парламентариями, чтобы убедить их оставить в покое «Вестник пенсионера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов выступили с критикой новой газеты. По мнению парламентариев, газеты «никто не читает» и недопустимо тратить на них бюджетные деньги.

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