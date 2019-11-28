Лусака, , 09:46 — REGNUM Парламентарий из Замбии предложил подвергать некоторых заключенных телесным наказаниям вместо того, чтобы отправлять их отбывать тюремные сроки. Это предложение было сделано в рамках поиска решения проблемы переполненности тюрем. Об этом передает ВВС Africa.

Депутат Капембва Симбао сделал данное предложение, когда делегация министерства внутренних дел во главе с его постоянным секретарем Чилеше Муленгой предстала перед парламентским общественным счетным комитетом.

«Почему невозможно ввести законопроект, который будет способствовать тому, что многие из этих преступлений будут переведены в удары розгами, чтобы уменьшить переполненность исправительных учреждений?», — цитирует слова Симбао государственная газета Zambia Daily Mail.

В настоящее время в стране насчитывается около 22 000 заключенных с тюремной системой, рассчитанной на 8 000 заключенных, передают журналисты.

«Мы должны мыслить нестандартно, и мое предложение состоит в том, чтобы конвертировать годы тюремного срока в удары. 22 000 человек не могут быть размещены в учреждениях, рассчитанных только 8 000 человек», — добавил он.

При этом он добавил, что это предложение не касается тех, кто совершил тяжкие преступления.

В ответ на это пресс-секретарь Муленга заявил, что министерство иногда использует президентские помилования и амнистии для снижения переполненности тюрем, добавляя, что стране просто необходимо построить больше тюрем.

«Необходимо осознать, что наше население растет, необходимо построить больше исправительных учреждений. То, как мы строим школы и больницы, почему мы не можем сделать то же самое с исправительными учреждениями?» — отметил он.