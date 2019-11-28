Кишинёв, , 02:46 — REGNUM «Открытие совместного молдавско-украинского КПП на границе в пункте Паланка-Маяки-Удобное является важным достижением, которое послужит примером для тиражировании в ближайшем будущем концепции общего пограничного контроля на молдавско-украинской границе», — заявил глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко на заседании Консультативного совета Миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM) в Кишиневе, передает ИА REGNUM

Молдавские силовики Army.md

По словам Михалко, в последние годы EUBAM играла важную роль во внедрении интегрированного управления границами на молдавско-украинской границе, оказании технической помощи в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта и содействии борьбе с контрабандой, в том числе табака.

Государственный секретарь МИД Молдавии Татьяна Молчан также отметила открытие совместного пункта в Паланке для интегрированного управления на границе вдоль молдавско-украинской госграницы. По ее словам. распространение этой модели поспособствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчётам приднестровских властей, это нанесёт прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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