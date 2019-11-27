Вашингтон, , 22:07 — REGNUM 27 ноября президент США Дональд Трамп обратился с письмом к главе Сената США в связи с предстоящим вступлением Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Трамп подчеркнул, что вступление Северной Македонии в НАТО не приведет к увеличению доли США в общем бюджете НАТО и к росту военного бюджета США.

«Вступление Северной Македонии в НАТО не снизит возможности США по реализации своих военных обязательств в северо-атлантическом регионе», — прибавил политик.

Ndryshe, SHBA-të më herët e ratifikuan protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut

Напомним, в настоящее время из 29 стран НАТО лишь Испания ещё не ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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