Стокгольм, , 22:21 — REGNUM 26 ноября Эмма Карлссон Лёфдаль, бывшая представитель Либеральной партии в Риксдаге, была оправдана после расследования, возбужденного по подозрению в ее причастности в мошенничестве. В свою очередь, она заявила, что нисколько не сомневалась в своей правоте. Об этом 27 ноября сообщила шведская газета Expressen.

Эмма Карлссон Лёфдаль ранее была членом парламента от Либералов, но она покинула партию после того, как шведская газета Aftonbladet сообщила, что депутат получила максимально возможное возмещение своих расходов за проживание в одной из гостиниц Стокгольма, которая, как выяснилось, принадлежала на самом деле ее супругу.

В качестве компенсации за свое проживание она получила от шведских налогоплательщиков чуть более 41 тысячи долларов. Однако 26 ноября предварительное расследование в отношении бывшего члена Либеральной партии было прекращено, и Эмма Карлссон Лёфдаль была признана невиновной.

«Я была вполне уверена, что всегда поступала правильно», — заявила политик.