Москва, , 20:41 — REGNUM Российская дипломатия не обладает стратегическим пониманием международной политики. Об этом 27 ноября заявил шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов на круглом столе «Россия — образ будущего. Внешняя политика» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Наша дипломатия решает тактические задачи, не имея взгляда на перспективу. Отрабатывать долгосрочную стратегию практически невозможно», — заявил Тарасов.

При этом, по его словам, в российских элитах и даже зачастую среди экспертов отсутствует внятное общее представление о процессах, происходящих в различных регионах мира.

Например, хаос на Ближнем Востоке и Северной Африке часто трактуют как результат влияния «американского империализма». Однако в действительности получается, что результаты действий США постоянно оборачиваются нежелательными для Вашингтона результатами: война в Йемене, чуть ли не развал Египта по итогам «Арабской весны», возникновение курдского фактора в Сирии.

Никакого контроля над ситуацией не наблюдается и в тех регионах, которые входят в прямую зону национальных интересов России, добавил он. Это закономерно приводит к тому, что российские элиты не способны выйти за рамки «ситуативного реагирования» на внешнеполитические вызовы.

«Самое страшное, что происходит: на большинстве направлений не мы являемся инициаторами этих процессов. Если был бы задан процесс, это предполагало бы наличие какое-то проекта. Если вы имеете какой-то проект, это указывает на наличие определённой идеологии. Есть желание теоретически рассуждать, какими мы себя хотели бы видеть. Но реальных условий для этого нет», — подчеркнул он.