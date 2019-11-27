Минск, , 20:20 — REGNUM Бывшему президенту Белоруссии, коих с момента первых президентских выборов в Белоруссии (1994 года) в постсоветской республике всего один, предлагается предоставить особый статус по аналогии с казахстанским «елбасы». Соответствующий законопроект внесён в нижнюю Палату представителей Национального собрания Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Автором законопроекта указана Анна Канопацкая, считающаяся одной из двух «представительниц оппозиции» и по совместительству оказывающая особые услуги официальному Минску (как в истории с «выдавливанием» российского посла Михаила Бабича). Документ насчитывает 11 статей.

Александр Лукашенко в статусе бывшего президента, согласно законопроекту «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», получит иммунитет от судебного преследования. Канопацкая видит это так: «Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента, а также задержан, арестован, подвергнут обыску и допросу, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента».

Лукашенко получит пожизненную пенсию и охрану. «Служба безопасности президента» числится среди самых многочисленных и влиятельных в Белоруссии. Он и члены его семьи получат пожизненное медицинское обслуживание на высочайшем уровне, транспортные и прочие услуги за счёт налогоплательщиков. Они же оплатят содержание его помощников и прочей прислуги после ухода с высшего государственного поста.

Предлагается оставить Лукашенко одну из резиденций президента, коих журналисты насчитали почти два десятка, включая новый «Дворец независимости». Он пожизненно получит доступ к правительственной связи, 75% зарплаты, а члены его семьи — специальные социальные пенсионные выплаты (кратно большие, чем для простых смертных).