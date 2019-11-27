Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Многоцелевой корабль «Николай Зубов» строится в интересах Военно-морского флота России. Боевой ледокол проекта 23 550 станет вторым (первым серийным) кораблем такого класса. Головным кораблем этого проекта стал «Иван Папанин», спущенный на воду в Петербурге 25 октября 2019 года.

Как сообщает ТАСС, Путин прикрепил к закладной секции корабля именную табличку. Как отмечают на верфях, в настоящее время степень готовности судна — 11%. Сдача заказа по госконтракту ожидается 25 ноября 2024 года.

«Николай Зубов», как и «Иван Папанин», является универсальным судном, объединяющим качества буксира, ледокола и патрульного корабля, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов.

Кроме того, он может использоваться для сопровождения и поддержки судов обеспечения, участвовать в спасательных операциях. На борту патрульного ледокола будет установлено артиллерийское, ракетное и вертолетное вооружение, корабль сможе поражать цели на земле, воде и в воздухе.

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