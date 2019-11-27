Приштина, , 18:19 — REGNUM В ночь с 25 на 26 ноября в Албании произошло землетрясение, ставшее самым сильным за последние 40 лет. В результате землетрясения погиб 31 человек, были ранены свыше 650 человек, сотни людей лишились крыши над головой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот трудный момент Косово не оставило братскую республику. Простые граждане Косово, предприниматели и государственные институты Косово поспешили прийти на помощь пострадавшим в ходе землетрясения — жертвуя средства, теплую одежду, продукты питания, а также предлагая кров лишившимся жилища. В настоящий момент косовары приютили уже свыше 200 граждан Албании. Многие из пострадавших граждан Албании остановились у семей, которым они оказывали помощь во время Косовской войны, когда сотни тысяч албанцев из Косово бежали в Албанию от гуманитарной катастрофы и сербского геноцида.

27 ноября во всех мечетях Косово проходит акция по сбору теплых вещей и средств на помощь пострадавшим в Албании.

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