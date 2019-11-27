Бишкек, , 17:22 — REGNUM Росту количества случаев сексуального насилия над женщинами в Киргизии способствует гуманизация уголовного законодательства. Об этом сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции заявила юрист женского кризисного центра «Сезим» Ракия Рахматова, передает Kaktus.media.

По ее словам, это напрямую связано с тем, что прежний уголовный кодекс республики предусматривал наказание за изнасилование в виде 15−20 лет тюрьмы, а новый — лишь 10−12 лет лишения свободы.

Также представитель кризисной организации отметила, что в 2018 году киргизские правоохранительные органы смогли раскрыть почти все 233 зарегистрированных случаев изнасилования, а в 2019 году — лишь 168 из 341.