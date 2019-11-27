Брюссель, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, в Европарламенте, в формате пленарной сессии пройдет дискуссия в связи с протекающими в Грузии процессами. Об этом сообщает «ИнтерпресНьюс».

Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе заявил, что дискуссия устраивается по поводу провала в парламенте Грузии избирательной реформы. По словам Капанадзе, депутаты Европарламента призовут власти Грузии найти выход из создавшейся в стране политической ситуации.

Политик утверждает, что страны-партнеры и друзья Грузии обеспокоены существующей в стране обстановкой, и развернувшиеся процессы уже навредили имиджу Грузии на международном уровне.