Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Специалисты, которые строили высокоскоростную автомагистраль М11, связавшую Москву и Санкт-Петербург, будут представлены к правительственным наградам. Поручение подготовить соответствующие предложения правительству РФ в ходе сегодняшнего совещания в Санкт-Петербурге дал президент РФ Владимир Путин.

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«Прошу Министерство транспорта и руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин принял участие в открытии автомагистрали, соединяющей две столицы, и объявил её название: «Нева». После этого Путин провёл совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства новой автодороги на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

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Напомним, скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, в основном параллельно существующей бесплатной М10 «Россия». Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 «Россия» будет ориентирована на местное движение. Общая протяжённость автомагистрали составит 669 км. Для легковых автомобилей стоимость проезда по новой трассе М11 при наличии транспондера составит не более 1350 рублей.